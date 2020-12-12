الصحة بغزة: 13 حالة وفاة و505 اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 12-12-2020، تسجيل 13 حالة وفاة و505 اصابات بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان لها اليوم السبت، أنها اجرت يوم أمس الجمعة 1618 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنها سجلت اصابة 505 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات النشطة في القطاع 9608 حالة.

فيما سجلت تعافي 718 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليصبح عدد المتعافين نحو 18143 حالة.

وعن عدد حالات الوفاة أشارت الصحة إلى أنها سجلت رقمًا قياسيًا منذ انتشار الفيروس وهو 13 حالة وفاة ما أدى لارتفاع اجمالي عدد الوفيات إلى 188 حالة وفاة.

ووفقًا لبيان الصحة فهناك 358 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، و174 حالة خطيرة وحرجة.