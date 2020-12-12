ترامب يخسر معركة قضائية مهمة بشأن الطعن بنتائج الانتخابات

خسر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب معركة قضائية مهمة بشأن الطعن في نتائج الانتخابات في ولاية تكساس والتي فاز فيها جو بايدن .

وكانت الدعوى المقدمة من ترامب إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في 4 ولايات وهي (جورجيا - ميشيغان - بنسلفانيا – ويسكونسن)، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا دعوى ترامب للطعن في نتائج الانتخابات ثلاثة من القضاة الذين عينهم ترامب في المحكمة العليا.

وكان دونالد ترامب يعلق آمالا كبيرة على هذه الدعوى، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها ترامب بأنها "دعوى كبيرة".

ويوجه قرار المحكمة العليا ضربة قوية إلى مساعي ترامب للطعن بنتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن.