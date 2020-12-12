حزب الله يدين التطبيع المغربي مع الاحتلال

أدان حزب الله إعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع العدو ‏الاسرائيلي، معتبرا أن خضوع الأنظمة لسياسة الابتزاز الاميركية والصهيونية ليست سوى اوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئا.

واعتبر حزب الله خلال بيان له ان اعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع العدو ‏الاسرائيلي، يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذا ‏للرغبات الاميركية والاسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها.‏

واعتبر حزب الله ان خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الاميركية والصهيونية طمعا بتحقيق ‏مكاسب هنا او الغاء عقوبات هناك، ليست سوى اوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئا ‏وسيكتشفون سريعا انهم لم يحصدوا الا الخيبة وان بلادهم اصبحت مكشوفة امام العدو الاسرائيلي ‏ومؤامراته الخطرة.‏

وقال حزب الله ان الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال ‏وعلى جميع شعوب امتنا الشريفة الرافضة لكل اشكال التطبيع والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية ‏والتي ستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم تهزه كل اتفاقات الذل والعار وسيتابع ‏جهاده حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل".‏