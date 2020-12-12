"ادارة ترامب" تبلغ "البيت الأبيض" بصفقة أسلحة بمليار دولار للمغرب

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بصفقة أسلحة عالية الدقة بقيمة مليار دولار مع مملكة المغرب العربي وذلك بعد يوم من الاعلان عن تطبيع المغرب و"إسرائيل" للعلاقات الدبلوماسية الكاملة".

وقالت وكالة رويترز الأمريكية للأنباء، الحديث يدور عن أربع طائرات مُسيرة من طراز "إم كيو-9 بي" (MQ-9B) (سكاي غارديان - تنتجها شركة جنرال أتوميكس).

كما تشميل الصفقة وفقًا لمصادر مطلعة لوكالة رويترز، صواريخ "هيل فاير" و"بيفواي"، وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)، من إنتاج شركات "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"بوينغ".

كما كشف مسؤول بإدارة ترامب، الجمعة، تعهد واشنطن بتنفيذ استثمارات في المغرب بنحو 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤول بارز في إدارة ترامب ـ لم تسمه ـ قوله إنّ الاستثمارات الأميركية المرتقبة في المغرب "ليست مرتبطة" باتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والمغرب.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إعلان إدارة ترامب المفاجئ، الخميس، بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي يطالب بها منذ عقود، مقابل تطبيعه العلاقات مع "إسرائيل"، في خطوة نددت بها الفصائل الفلسطينية وايران وسوريا وموسكو.