حجز 4 انواع من لقاح كورونا و4 مليون جرعة قد تصل فلسطين قريبا

حجزت وزارة الصحة في رام الله، كميات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) وقد تصل اللقاحات خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لمدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة اسامة النجار فإن الصحة تواصلت مع 4 شركات مصنعة للقاحات ضد فيروس كورونا كما أنها تواصلت مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أنه تم حجز كميات كبيرة من 4 شركات مصنعة للقاحات كورونا.

وتوقع النجار أن تصل نحو 4 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى فلسطين قريباً عبر الجانب الروسي، لافتاً إلى أنه مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم ستكون قد وصلت بعض هذه الكميات.

وشدد النجار على أن الإجراءات الحكومية ستعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة القادمة ولن تظهر نتائجها مباشرةً، لافتًا إلى أهمية وجود وعي والتزام من قبل المواطنين وإلا ستستمر المأساة.