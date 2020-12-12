تعتبر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12-12-2020 من أكثر الأسعار التي يتم البحث عنها في محركات البحث العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت الاسعار على النحو التالي:
الكمية وحدة الذهب اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
١
أوقية الذهب 28,906.63 1,839.76
١
تولا الذهب 10,840.26 689.93
١
جرام الذهب عيار 24 929.47 59.16
١
جرام الذهب عيار 22 852.02 54.23
١
جرام الذهب عيار 21 813.29 51.76
١
جرام الذهب عيار 18 697.11 44.37
١
جرام الذهب عيار 14 542.19 34.51
١
جرام الذهب عيار 12 464.74 29.58
١
جرام الذهب عيار 10 387.28 24.65
التغير في أسعار الذهب
التغيير اليومي 0.20 %
التغير الشهري -1.27 %
التغيير السنوي 20.30 %