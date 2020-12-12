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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12-12-2020

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 08:26 - 12 ديسمبر 2020
اسعار الذهب في مصر اليوم السبت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت
تقارير
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تعتبر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12-12-2020  من أكثر الأسعار التي يتم البحث عنها في محركات البحث العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 

الكمية  وحدة الذهب    اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)

١

أوقية الذهب    28,906.63   1,839.76

١

تولا الذهب      10,840.26   689.93

١

جرام الذهب عيار 24   929.47       59.16

١

جرام الذهب عيار 22   852.02       54.23

١

جرام الذهب عيار 21   813.29       51.76

١

جرام الذهب عيار 18   697.11       44.37

١

جرام الذهب عيار 14   542.19       34.51

١

جرام الذهب عيار 12   464.74       29.58

١

جرام الذهب عيار 10   387.28       24.65

التغير في أسعار الذهب

التغيير اليومي  0.20 %

التغير الشهري  -1.27 %

التغيير السنوي  20.30 %

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