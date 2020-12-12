رجوب: حركة فتح ملتزمة باتفاقيات المصالحة وغير مدانة بالخلل

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب، التزام حركته باتفاقيات المصالحة مع حركة حماس والتي جرت في العاصمة التركية "اسطنبول" ولقاء الامناء العامين في "بيروت" وحوارات "القاهرة" خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح رجوب في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين تابعتها وكالة فلسطين اليوم، أن حركة فتح غير مدانة بالخلل الذي أصاب المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.

وقال: "لقد طورنا أسس ومبادئ مهمة لإنهاء الانقسام خلال اللقاءات مع الاخوة في حركة حماس ونحن ملتزمون بهذه الأسس والمبادئ التي طورناها ونأمل من الاخوة في حركة حماس أن يدركوا أهمية الوحدة وبناء الشراكة لتجاوز الانقسام".

وأضاف: "علينا تجاوز الانقسام والذهاب لمربع الوحدة لإعطاء الأمل لشعبنا، ومحاصرة اعدائنا الذين يحاصروننا بالانقسام ويتنكروا لحقوقنا الكاملة في اقامة الدولة ووحدة ارضنا بسبب استغلالهم الانقسام.

يُشار إلى أن الاجواء كانت ايجابية بشكل كبير خلال لقاءات المصالحة التي جرت بين حركتي فتح وحماس سواء كانت اللقاءات في "اسطنبول" أو لقاء الامناء العامين في "بيروت" أو حوارات "القاهرة" إلا أن قرار السلطة بعودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي نسف كل حوارات المصالحة وأعاد الحوارات الى نقطة البداية.