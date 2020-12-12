خلال الـ24 ساعة القادمة ..التطعيم ضد فيروس كورونا يبدأ في الولايات المتحدة

تبدأ الولايات المتحدة اليوم السبت 12/12/2020 وخلال أقل من 24 ساعة التطعيم بلقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا .

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ساعة متأخرة من مساء الجمعة انطلاق حملة التلقيح العام ضد كورونا في الولايات المتحدة"": البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بإجازة لقاح فايزر أو الاستقالة

وقال الرئيس الأمريكي في مقطع فيديو نشره على صفحته في "تويتر": "لقد حققت بلادنا اليوم معجزة طبية. ابتكرنا لقاحا آمنا وفعالا في 9 أشهر فقط. هذا هو أحد أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ".

وأعرب ترامب عن ارتياحه لإعلان إدارة الغذاء والدواء موافقتها على استخدام لقاح "فايزر".

وأكد ترامب نجاعة لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، مضيفا أن اللقاحين آمنان، قائلا إن هذين اللقاحين أثبتا فعالية بنسبة حوالي 95%، مشيرا إلى أن ذلك يفوق التوقعات بكثير.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في العالم، حيث سجلت نحو 295 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 15.8 مليون إصابة حتى الآن.