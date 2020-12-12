تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 12/12/2020 استقراراً وسط انخفاض كبير على سعر صرف الدولار الامريكي والدينار.

يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 12/12/2020، باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء 9/12/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 192.61 شيكل $59.18

سعر الذهب عيار 22 176.56 شيكل $54.25

اسعار الذهب عيار 21 168.54 شيكل $51.78

اسعار الذهب عيار 18 144.46 شيكل $44.39

سعر الذهب عيار 14 112.36 شيكل $34.52

سعر الذهب عيار 12 96.31 شيكل $29.59

اسعار أوقية الذهب 5,990 شيكل $1,841

اسعار جنيه الذهب 1,348 شيكل $414.27

اسعار كيلو الذهب 192,611 شيكل $59,180

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, December 12, 2020 06:54 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 ديسمبر 192.57 168.50 144.43 112.33 96.28

10 ديسمبر 192.09 168.08 144.07 112.05 96.05

9 ديسمبر 192.19 168.17 144.15 112.11 96.10

8 ديسمبر 196.13 171.62 147.10 114.41 98.07

7 ديسمبر 195.05 170.67 146.29 113.78 97.53

6 ديسمبر 193.45 169.28 145.09 112.85 96.73

5 ديسمبر 193.47 169.29 145.11 112.86 96.74

4 ديسمبر 193.31 169.15 144.99 112.77 96.66

3 ديسمبر 193.56 169.37 145.17 112.91 96.78

2 ديسمبر 193.49 169.30 145.12 112.87 96.74