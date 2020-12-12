حظر التجول الشامل يدخل يومه الثاني في قطاع غزة وسط إلتزام واسع من المواطنين

يدخل الإغلاق الشامل في قطاع غزة اليوم السبت 12/12/2020 ، اليوم الثاني على التوالي لتنفيذ قرارات اللجنة الوبائية لكسر حدة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة بعد انتشار كبير لأعداد الاصابات التي وصلت في عدة ايام لقرابة 1000 حالة في اليوم .

وكات الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، قد أشاد بالتزام المواطنين بقرار الإغلاق الشامل في يومه الأول، مؤكداً بأن الاهتمام بالضوابط والسلوكيات الوقائية تحمي الفرد والأسرة والمجتمع بكامله.

و اكد القدرة أن الإغلاق الشامل ليومين في الاسبوع من شأنه إحداث تغيير في منحنى التفشي والتزام المواطنين يصنع الفارق في تثبيط الانتشار، لافتاً الى أن المرحلة الحالية من انتشار الوباء خطيرة وحساسة ونحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد وتضافر الجهود لتسطيح منحنى التفشي.

وكانت الشرطة قد أوقفت 464 مخالف منذ صباح امس الجمعة بعد قرار الإغلاق الشامل لقطاع غزة يومي الجمعة والسبت.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة العقيد أيمن البطنيجي: "إن الشرطة أوقفت خلال اليوم 464 مخالف لقرار حظر التجوال والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت".

وأشار البطنيجي أن قرار الإغلاق يهدف إلى تطويق دائرة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة وتقليل عدد الإصابات.

وشدد البطنيجي على أن كل من يخالف قرار حظر التجوال يُعرض نفسه للمسائلة القانونية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية حفاظاً على سلامتهم.