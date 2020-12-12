"أوتشا" تُصدر احصائية بعدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال بالضفة والقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين 52 منزلًا بحجة عدم وجود التراخيص.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أصدر احصائية دقيقة حول عمليات الهدم والاعتداءات الاسرائيلية في الضفة والقدس.

وأوضح "أوتشا"، أن عمليات هدم المنازل من قبل آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تهجير 67 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين، خلال الفترة بين 24 تشرين الثاني الماضي و7 كانون الأول الجاري".

وقالت الأمم المتحدة في 5 تشرين الثاني الماضي، إن قوات الاحتلال هدمت 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري 2020