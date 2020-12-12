حالة الطقس: ارتفاع الحرارة وأجواء باردة في ساعات الليل

توقع طقس فلسطين أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت 12-12-2020 ارتفاعًا ملحوظًا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-5 درجات.

وأوضح طقس فلسطين أن الأجواء ستكون باردة بشكل عام مع ساعات الصباح بحيث تتشكل السحب العالية في السماء، وفي ساعات الليل تسود اجواء مائلة للبرودة بشكل عام وخصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية

ويوم الاحد توقع طقس فلسطين أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات، وفي ساعات الصباح تسود أجواء مائلة للبرودة بشكل عام، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة الى دافئة نسبياً بشكل عام في معظم أرجاء البلاد، وتسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً في المناطق المنخفضة والغورية، وتظهر في السماء سحب عالية، وفي ساعات الليل تسود اجواء معتدلة تسبياً الى مائلة للبرودة بشكل عام ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية.

أما يوم الاثنين فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد خلال النهار تدريجياً بكتلة هوائية أكثر برودة ورطوبة مع هبات نشطة أحياناً للرياح، وتكون الأجواء مائلة للبرودة الى باردة نسبياً بوجه عام مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة في كافة المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً.