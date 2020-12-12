غوغل تضيف مزايا جديدة لتحسين استخدام الخرائط

قررت شركة غوغل إضافة ثلاثة مزايا جديدة داخل تطبيقها للخرائط يمكنك الاستفادة بها الآن على هاتفك، لتحسين تجربة الاستخدام الفعلي للتطبيق.

وقالت الشركة ان المزايا الجديدة ستشمل التحكم في الهاتف من خلال الصوت خلال استخدام التطبيق، ومراسلة مختلف المطاعم والمحال التجارية مباشرة من التطبيق، بينما الميزة الثالثة فتساعد أصحاب المتاجر على متابعة أداء حساباتهم وتفاعلها مع الجمهور على التطبيق.

التحكم بالصوت في هاتفك

حيث تتيح ميزة "التحكم بالصوت" إمكانية تفعيل الوضع المساعد للقيادة Assistant Driving Mode، الذي يساعد على إنجاز العديد من المهام خلال قيادة السيارة مع تشغيل خرائط غوغل، إذ يمكن للسائق استدعاء مساعد غوغل Assistant الذكي ليقرأ الرسائل النصية، وكذلك كتابة الرسائل بصوت المستخدم ومطالبته بإرسالها نيابة عنه، وتتحكم في تشغيل الموسيقى، كل ذلك بصوت المستخدم ودون مغادرة التطبيق أبداً.

مراسلة المطاعم والمتاجر

إذ يتيح التحديث الجديد أيضاً، ميزة تمكن المستخدم من مراسلة مختلف المتاجر والمطاعم التي تحظى بإنشاء حساب رسمي لها على خرائط غوغل، بحيث يمكن للمستخدم الاستفسار منها عن أي شيء يتعلق بقائمة الطعام والمشروبات لديهم، ومواعيد عملهم على مدار اليوم، كل ذلك داخل تطبيق الخرائط نفسه.

تقييم أداء متجرك

أيضا أضافت غوغل ميزة فريدة لأصحاب المتاجر والمطاعم والأنشطة المختلفة داخل تطبيق خرائطها Maps، حيث يمكنهم الآن التعرف على معدل تفاعلات العملاء مع صفحة نشاطهم التجاري، كما يمكنهم الوصول إلى إحصاءات مختلفة عن الأداء والتفاعل مع الجمهور.