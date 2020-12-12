رويترز: ترامب يبلغ الكونغرس عزمه بيع اسلحة بمليار دولار للمغرب

أفادت وكالة "رويترز" بأن البيت الأبيض يعتزم تطبيق خطته لتصدير أسلحة بقيمة مليار دولار إلى المغرب، بعد يوم من الإعلان عن توصل المملكة و"إسرائيل" إلى اتفاق على إقامة العلاقات.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الموضوع تأكيدها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس يوم الجمعة بصفقات محتملة مع المغرب تشمل طائرات مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة.

وكشفت الوكالة بأن الحديث يدور عن أربع طائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9 بي سكاي غارديان" تنتجها شركة "جنرال اتوميكس"، وصواريخ "هيل فاير" و"بيفواي" وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) من إنتاج شركات "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"بوينغ".

ويأتي ذلك بعد يوم من توصل المغرب و"إسرائيل"، بوساطة أمريكية، إلى اتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية، واعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.