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الخارجية التركية تستدعي سفير طهران رداً على اجراء مماثل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:03 - 12 ديسمبر 2020
تركيا تركيا
تقارير
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قامت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، باستدعاء سفير إيران، و ذلك ردا على إجراء مماثل من جانب طهران التي استدعت السفير التركي احتجاجا على تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة "الاناضول" التركية أن الخارجية التركية "أعربت للسفير الإيراني بأنقرة عن استيائها إزاء ادعاءات لا أساس لها وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي لدى إيران دريا أورس، للاحتجاج على أبيات شعرية قرأها أردوغان، اعتبرتها طهران تستهدف وحدة أراضيها.

و رفضت  الخارجية الإيرانية تصريحات أردوغان ، معتبرة أنها تدخل في الشأن الإيراني.

بينما كانت كلمات القصيدة التي رددها أردوغان كالتالي: "لقد فرّقوا نهر آراس.. وملؤوه بالرمل.. لم أكن أريد فراقك.. ففرقونا قسرا".

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