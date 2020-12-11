روسيا: يجب الا تكون اتفاقات التطبيع على حساب القضية الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية الروسية باتفاق التطبيع بين "إسرائيل" ودول عربية، مؤكدة في الوقت ذاته على أن هذا يجب ألا يكون على حساب الشعب الفلسطيني.

وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي لقاء مع الصحفيين: "شيء إيجابي أن دولا عربية تمد جسورا مع إسرائيل، يمكن فقط أن نرحب بذلك، لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل ومع الدول العربية.. شيء آخر بأن لا تكون محاولات الصداقة موجهة نحو ضد أحد ما، لأنه يعتقد البعض أن هذه العملية موجهة ضد إيران، وشيء طبيعي أن لا يكون هذا على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، كي لا ينسوا بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل".

وأضاف بوغدانوف: "كل الدول العربية، بما فيها المغرب، تدلي بتصريحات بخصوص القضية الفلسطينية، وموقف المغرب هو نفس موقف الدول الأخرى، والذي أساسه مبدأ الدولتين على حدود 1967 والعاصمة القدس.

و بعد الامارات و البحرين و السودان، اعلنت المغرب امس الخميس التوصل لاتفاق تطبيع للعلاقات مع "اسرائيل"

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.