اليكم سعر تحويل الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 12 ديسمبر 2020

ينشغل السوريون مع إطلالة كل صباح بالبحث عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، كون الليرة تتعرض لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.

وفي السطور التالية نرصد لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم السبت 12-12-2020.

وأصبحت مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أو المصرف المركزي الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

وعلى الرغم من أن الدولة السورية اتخذت قرارات صارمة بشأن تداول الدولار في البلاد، إلا أن الدولار يظل من العملات الصعبة التي يصعب الاستغناء عنها.

وشهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع المأسوية التي تمر فيها الدولة السورية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، ومواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين السوريين عن سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء اليوم السبت 12– 12 – 2020.

و وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 12-12-2020 نحو 2725 ليرة للشراء، و2755 ليرة للبيع، مقابل 2715 ليرة للشراء، و2775 للبيع عند إغلاق التعاملات أمس الخميس.

و استقر سعر صرف الدولار في البنوك السورية عند 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.

ونود أن نشير لكم أن هناك سعرين للدولار في سوريا وهي سعر الدولار مقابل الليرة في المصرف المركزي، وسعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء (الصرافين) والتي نشأت بسبب شح الدولار في سورية