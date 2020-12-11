تشكيلة فريق مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي اليوم السبت 12-12-2020

تعرف على تشكيلة فريق مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث سيلعب الفريقين من أجل الحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمحترفين ، وقال خبراء رياضيين إن المباراة التي ستجمع الفريقين ستشهد أداء رائع من قبل اللاعبين ذا الخبرة الطويلة في كرة القدم

وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم الاخباري عن تشكيلة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي ، وسيقدم اللاعبين الذين يمتلكون ترسانة كبيرة في كرة القدم ، في هذه المباراة الشرسة أداءً رائعًا وقوي وفق الخبراء .

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي للمحترفين :

وسيلعب الفريقان في الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم السبت الموافق 12-12-2020 ، على أرض ملعب أولد ترافورد ، على ارض اليونايتد وهو ما سيمنح لاعبيه الثقة في مواجهة السيتي ، فيما يتوفق الأول على خصمه الثاني في الدوري الإنجليزي نقطة واحدة .

وأكد محليين رياضيين ، أن فريق مانشستر يونايتد صاحب الارض بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير يسعى لمصالحة جماهيره بعدما ودع الشياطين الحمر بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة ، فيما يحتل السيتزنز المركز السابع في جدول الترتيب العام برصيد 18 نقطة .

تشكيلة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :

الهجوم: أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود

خط الوسط: برونو فيرنانديز – سكوت ماكتوميناي – بول بوجبا

خط الدفاع: لوك شاو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون بيساكا.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

تشكيلة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :

الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، جابرييل خيسوس

خط الوسط: كيفن دي بروين، رودري، إلكاي جوندوجان.

خط الدفاع: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياش، كايل ووكر.

حراسة المرمى: إيدرسون

وفي أحدث الاخبار ، فإن اليونايتد يخطط لعرض لاعب خط وسطه، الفرنسي بول بوغبا، للبيع خلال فنرة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل ، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية".

وبحسب الصحيفة، فإن مانشستر يونايتد محبط للغاية من أداء اللاعب بوغبا، هذا الموسم .