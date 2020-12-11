اشتباكات بين مشجعي فريق "بيتار القدس" الاسرائيلي بسبب الامارات

جرت اليوم الجمعة اشتباكات بين مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي الشهير، "بيتار القدس"، المعروف بقاعدته المعادية للعرب، بسبب خلاف حول استثمار الإمارات في النادي.

و افادت وكالة "فرانس برس" بأنه على هامش تدريبات اللاعبين، اليوم، تعرض المشجعون الذين أيدوا الاستثمار لهجوم من قبل 12 من مجموعة المشجعين "لا فاميليا" المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة، الذين يعارضون الصفقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد، في بيان إن "الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما متورطين في اضطرابات عامة".

تاريخيا، اعتُبر مشجعو بيتار القدس معاديين للمسلمين والعرب، حيث اشتهرت مجموعة "لا فاميليا" بشعاراتها ضد النبي (محمد). نادي الدرجة الأولى هو الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي لم يشرك أبدا لاعبا عربيا، بحسب فرانس برس.

لكنه عمل على تغيير صورته في السنوات الأخيرة، وفي عام 2017 حصل على جائزة لمكافحتها ضد العنصرية.

و وقع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي، "اتفاقية شراكة" بقيمة 92 مليون دولار، يوم الاثنين، مع مالك النادي موشيه هوجيج.

يأتي الاستثمار في النادي بعد أن أقامت "إسرائيل" علاقات مع الإمارات، ووقعت معها اتفاقية في واشنطن في سبتمبر/ أيلول. منذ ذلك الحين، وقع البلدان مجموعة من الاتفاقات مع، تتراوح من السياحة إلى الطيران والخدمات المالية.