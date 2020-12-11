القيادي عليان يشيد بحالة الرفض الشعبي المغربي للتطبيع مع الاحتلال

اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور جميل عليان، اعلان اتفاق التطبيع المغربي مع الاحتلال هو لحاق بركب الدول المطبعة والخائنة للقضية الفلسطينية، مشيداً بحالة الرفض الكبير لهذا التطبيع من الشعب المغربي.

وقال القيادي عليان، خلال مداخلته في برنامج "هذا المساء" على قناة القدس اليوم الفضائية: "يجب أن نفرق بين الجماهير المغربية التي هتفت لفلسطين في كل مكان وبين النظام"، لافتاً إلى أن النظام الملكي المغربي له علاقات قوية مع الاحتلال الصهيوني وقريبة جداً منذ نشوء الاحتلال.

واستذكر عام ١٩٦٥ الذي فتح فيه الملك الحسن جناحاً كاملاً للاحتلال للتجسس على الرباط الذي كان يعقد فيه مؤتمرات خاصة بالعرب.

واكد عليان بأن الشعب المغربي سيكون قلباً وقالباً مع الشعب الفلسطيني، لذلك يجب علينا التمييز جيداً"، مديناً النظام الملكي المغربي بما يفعلوه والتصرف اللامسؤول.

وأشار إلى أنه كان يجب على ترامب جر أذيال خيبته وحزم حقائبه في البيت الأبيض، ويرحل مهزوماً من أمريكا، إلا أن هناك رؤساء من العرب تحاول مسح وجهه المتسخ، والذي يدل على التطبيع الواضح والولاء الكامل لهم.

وأدان عليان، هذا الفعل الخسيس من نظام المغرب العربي، منوهاً إلى سعادة نتنياهو بما يحصل في الوطن العربي من مؤامرات بعض الدول العربية الخائنة والمتضامنة معه، من البحرين والسعودية والإمارات.

وأوضح أن نتنياهو يحاول جذب أطراف السودان، إلا أنه فشل بسبب مجاهدي ومتظاهري السودان الذين منعوا ذلك، ليحاول بعدها جذب أطراف السعودية والرباط والمغرب، محذراً الشعوب العربية من خطة نتنياهو الذي ينوي من خلالها محاصرة الوطن العربي من جميع الجهات.

و قال القيادي عليان في حديثه، بأنهم يراهنون على وعي الشعب المغربي، وأنهم ضد التطبيع بأي شكل من الأشكال، كذلك تابع بقوله: "نراهن على وعي الشعوب العربية كافة ووقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ورفضهم لهذا التطبيع المذل للعروبة، مشيراً إلى رفض الرئيس التونسي لهذا التطبيع.