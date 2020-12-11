الاحتلال يعتقل طفلين بنابلس وأسيرًا محررًا من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلين خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، كما واعتقلت أسيرًا محررًا على حاجز عسكري غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفلين محمد رجا عويس، ويوسف عويس، ويبلغان من العمر (16 عاما)، خلال تواجدهما على أطراف القرية.

واللبن الشرقية قرية من قرى الضفة الغربية وتتبع محافظة نابلس، ومن القرى التي وقعت في حرب 1967.

ويُشار إلى أن اللبن الشرقية محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها: مستوطنة "معاليه لفونة" التي تأسست عام 1980، وتستولي اليوم على أكثر من 2000 دونم، ويعيش فيها ما يقارب الـ800 مستوطن.

بدأت المستوطنة كبؤرة استيطانية على أراضي اللبن الشرقية بمحافظة نابلس في منطقة يطلق عليها "حوض الباطن"، ثم ما لبثت أن توسعت بشكل ملحوظ لتمتد على أراضي سنجل، وعبوين، في محافظة رام الله.

كما يحيط باللبن الشرقية، مستوطنة "عيلي"، التي تأسست عام 1984، وتستولي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي اللبن الشرقية والساوية وقريوت وتلفيت. ومستوطنة "شيلو" وعدد من البؤر الاستيطانية "جفعات هروئيه"، و"جفعات هاريئيل"، و"نيفيه شير"، و"راحاليم"، و"حي دان".

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أسيرا محررا من مخيم جنين عبر حاجز عسكري غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء جبر، أثناء مروره عبر حاجز عسكري بالقرب من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.