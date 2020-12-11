البطنيجي: الشرطة أوقفت 1464 مخالف خلال اليوم

أوقفت الشرطة 1464 مخالف منذ صباح اليوم الجمعة بعد قرار الإغلاق الشامل لقطاع غزة يومي الجمعة والسبت.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة العقيد أيمن البطنيجي: "إن الشرطة أوقفت خلال اليوم 1464 مخالف لقرار حظر التجوال والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت".

وأشارالبطنيجي أن قرار الإغلاق يهدف إلى تطويق دائرة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة وتقليل عدد الإصابات.

وشدد البطنيجي على أن كل من يخالف قرار حظر التجوال يُعرض نفسه للمسائلة القانونية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية حفاظاً على سلامتهم.