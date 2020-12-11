صحيفة عبرية: السعودية لعبت دوراً في بلورة اتفاق التطبيع بين المغرب و الاحتلال

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية اليوم الجمعة عن تفاصيل المفاوضات التي افضت الى اعلان اتفاق التطبيع بين المغرب و كيان الاحتلال برعاية الرئيس الامريكي، دونالد ترامب.

و بحسب الصحيفة العبرية فإن المغرب وافقت على اقامة علاقة تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي مقابل اعتراف أميركي بسيادة المغرب على الصحراء وتزويد المغرب بأربع طائرات من دون طيار من الطراز الهجومي، "ريبر إ كيو 9".

و لفتت يديعوت احرونوت الى أن الاتفاق جاء بعد عام من المناقشات التي جرت بشكل سري، و كانت بمشاركة بارزة من صهر الرئيس الامريكي، جاريد كوشنر، والمستشار الخاص للعاهل المغربي من أصل يهودي أندريه أزولاي، حيث كان لهما دور كبير في تخطيط العلاقات، وساعدا في بلورة الاتفاق.

و اشارت الصحيفة العبرية الى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تملك أسرته قصور اصطياف فاخرة في الرباط، لعب دوراً في بلورة الاتفاق، من خلال محادثات مع العاهل المغربي، وأثّر على ما يبدو على القرار المغربي لجهة استئناف العلاقات مع إسرائيل".

وافادت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤول في القصرالملكي في المغرب أن ولي العهد السعودي بن سلمان لديه قائمة من الدول العربية والإسلامية الأخرى، مثل إندونيسيا وجيبوتي ومالي وباكستان، التي ستقيم علاقات مع إسرائيل"، وبعد أن "تكتمل الدائرة، ويتحقق تقارب حقيقي مع إسرائيل، ستعلن السعودية عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل".