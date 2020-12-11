أسراب من الجراد تغزو مكة المكرمة

غزت أسراب من الجراد سماء مدينة مكة المكرمة في السعودية، لكن السلطات أعلنت الخميس أنها سيطرت عليها.

وقالت مواقع إخبارية سعودية إن أسراب الجراد غطت سماء مكة، ما تسبب بحالة ذعر بين السكان، خصوصا الأطفال.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات لمرور أسراب الجراد بشكل كبير.