أسراب من الجراد تغزو مكة المكرمة

غزت أسراب من الجراد سماء مدينة مكة المكرمة في السعودية، لكن السلطات أعلنت الخميس أنها سيطرت عليها.
وقالت مواقع إخبارية سعودية إن أسراب الجراد غطت سماء مكة، ما تسبب بحالة ذعر بين السكان، خصوصا الأطفال.
وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات لمرور أسراب الجراد بشكل كبير.
#جراد_مكة— رحال (@adel_alghuraybi) December 10, 2020
نسأل الله السلامة
أكثروا من الإستغفار وتذكروا قول الله تعالى
في الجراد
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ pic.twitter.com/S9LiY8Fo1Q