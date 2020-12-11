فصائل المقاومة: التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني خيانة للقدس وفلسطين

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن اتفاق التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني يشكل طعنة في ظهر أمتنا وخيانة لفلسطين والمدينة المقدسة، وهذا يستوجب سحب رئاسة القدس من النظام المغربي.

وقالت الفصائل في بيان صحفي مكتوب، وصلنا نسخة منه، :" إن ظن الاحتلال أن بتطبيعه مع بعض الانظمة العربية سيخفي جرائمه التاريخية بحق العرب والفلسطينيين فهو واهم، ولن يفلح في تجميل قبح الإجرام الصهيوني.

واعتبرت الفصائل أن هذه الاتفاقيات هي مكافأة للكيان على جرائمه بحق شعبنا وأمتنا، وإمعان في خيانة الأنظمة المطبعة لإرادة شعوبها الحية والمقاوِمة.

وشدد فصائل المقاومة الفلسطينية على أن اتفاقات العار مع الاحتلال المجرم لا تُمثّل إرادة الشعوب العربية الحرة وخصوصاً الشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية. ودعت الشعب المغربي والشعوب العربية للتحرك الشعبي الواسع لنبذ التطبيع وفضح المطبعين.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن اتفاق التطبيع المغربي الاسرائيلي متفاخراً، يوم امس الخميس، مشيراً إلى أن هناك دول اخرى ستطبع العلاقات قبل مغادرته البيت الابيض.

واعتبر الفلسطينيون كافة، أن التطبيع العربي مع اسرائيل يشكل خيانة للقضية الفلسطينية والقدس.

وكانت الامارات والبحرين والسودان ابرمت اتفاقات تطبيع هزيلة مع الكيان الاسرائيلي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، دون التفات للقضية المركزية للامة وهي قضية فلسطين.