صائع يعمل على بيع هدايا عيد الميلاد الذهبية بغزة

في الفترة التي تسبق عيد الميلاد من كل عام، يعرض الصائغ الفلسطيني ميلاد العمش تماثيل ذهبية صغيرة لبابا نويل ونماذج مصغرة لأشجار عيد الميلاد في محله بمدينة غزة.

لكن جائحة كورونا أدت إلى انصراف العملاء التقليديين هذه السنة عن سوق الذهب، الذي تأسس منذ نحو 500 عام، وهو عبارة عن ممر ضيق تصطف على جانبيه محلات صغيرة تحت سقف مقبب.

ويقول العمش إن أعماله تراجعت بمقدار النصف مقارنة بنفس الفترة عام 2019.

وأوضح الصائغ المسيحي الفلسطيني (27 عاما)، أنه ورث هذا العمل أبا عن جد وقال من محله "هذه المهنة من سيدي (جدي) وسيدي اشتغل فيها من هو صغير من 50 أو 60 سنة، هو أعطاها لأبويا وأنا أخدتها من أبويا".

وعادة ما يقتنص المسيحيون في غزة، وهم أقلية يقدر عددها بنحو 1000 شخص، الهدايا التي تحمل طابع عيد الميلاد، وهي عامل هامشي لمن يعملون في مجال المجوهرات.

لكن المسيحيين في غزة، كغيرهم، يشعرون بالأثر الاقتصادي للأزمة الصحية والإغلاق بسبب كورونا.

وفاقمت الجائحة المصاعب الاقتصادية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس وتفرض عليه "إسرائيل" حصارا. كما تفرض مصر أيضا قيودا على حدود القطاع متذرعة بمخاوف أمنية.

وسجل قطاع غزة، الذي يعيش فيه مليونا فلسطيني في أحياء مزدحمة، أكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا و169 وفاة، معظمها منذ شهر أغسطس/ آب.

وانخفض عدد المسيحيين في قطاع غزة بنسبة الثلثين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية حيث شهد القطاع موجة هجرة بسبب المصاعب الاقتصادية والرغبة في الفرار من القتال بين الجماعات المسلحة و"إسرائيل".

وأوضح ذلك العمش قائلا "ما بيقدر الإنسان يعيش في بلد حرب، بلد إغلاق، فأكيد طبيعي اللي ما بيقدر يعيش راح يسافر ويروح لمصالح في بلد تانية".