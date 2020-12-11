الإعلام العبري يكشف: "إسرائيل" عرضت على حماس مقترحاً لصفقة تبادل

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال قدمت مقترحاً لحركة حماس عبر الوفد الأمني المصري، لعقد صفقة تبادل أسرى.

ونقل موقع واينت عن مصادر فلسطينية أن حكومة الاحتلال عرضت على حركة حماس زيادة المساعدات المتعلقة بالتعامل مع أزمة كورونا، لكنها لن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا "إسرائيليين".

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن "قيادة حماس لم تضع توقعات عالية فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة، لأنه على ما يبدو أن "إسرائيل" في طريقها إلى انتخابات تشريعية جديدة".

وكان وفد من المخابرات المصرية التقى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، الثلاثاء الماضي، ثم دخل قطاع غزة حيث التقى أيضا أعضاء في قيادة حركة حماس.