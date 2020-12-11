إيران.. ارتفاع عدد وفيات كورونا الى 232 و92 ألف إصابة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة مليون و 92 ألفًا و407 شخصًا و بوفاة 232 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 51 الف و727 شخصًا.

وأضافت سادات لاري في تصريح صحفي اليوم، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 9 الاف و549 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى مليون و92 الفا و407 شخصا ويكون 1408 شخصا في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 787 الفًا و 853 شخصًا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 232 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس إلى 51 الف و727 شخصا.