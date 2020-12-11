مقتل 25 جندياً ومستوطناً خلال العامين الماضيين

كشفت إحصائية "إسرائيلية" سنوية النقاب عن مقتل 25 جنديًا ومستوطنًا "إسرائيليًا" خلال عمليات فدائية نُفذت خلال العامين الماضيين.

وأفادت القناة السابعة العبرية بأن عام 2020 الجاري شهد مقتل جندي "إسرائيلي" في بلدة يعبد قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة إثر إلقاء طوبة على رأسه.

وأشارت إلى أنه قُتل مستوطن شرقي "بيتاح تكفا" إلى الشمال الشرقي من مدينة "تل أبيب" خلال عملية طعن.

وفيما يتعلق بتفاصيل العمليات، فأفادت بمقتل 9 جنود و16 مستوطنًا خلال العامين الماضيين، إضافة إلى إصابة عشرات بمئات العمليات في الضفة الغربية المحتلة.

وبشأن عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فقالت إن العام الجاري شهد انخفاضًا ملموسًا بعددها.

ونوهت القناة إلى أنه تم تسجيل إطلاق 174 صاروخًا باتجاه مناطق الجنوب، مقارنة مع 1164 بعام 2018 و1296 صاروخًا عام 2019.