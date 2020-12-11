طقس فلسطين سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة الاثنين

قال مدير موقع "طقس فلسطين الحدث" الراصد الجوي عاصم عصيدة إن يوم الإثنين سيشهد انخفاضًا على درجات الحرارة مع رياح جنوبية غربية نشطة إلى شديدة السرعة وتكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية، وتهطل أمطار محلية تتركز على المناطق الجنوبية.

وذكر أن الحرارة ستنخفض يوم الثلاثاء بشكل ملموس وتشتد حركة الرياح الجنوبية الغربية، وتهطل أمطار على أقصى شمال فلسطين والمناطق الساحلية بخاصة الشمالية منها، وخلال ساعات الليلة تنتشر الأمطار للمناطق الوسطى.

بينما يوم الأربعاء، أكد عصيدة أن الأمطار ستواصل هطولها من الشمال وحتى النقب الشمالي مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانًا مع فرصة لتشكل سيول وحدوث الفيضانات بأماكن منخفضة وساحلية.

وتوقع انحسار المنخفض يوم الخميس، إذ ستهطل أمطار محلية تتركز على مناطق الوسط والجنوب وتكون الحرارة أقل من معدلها العام.