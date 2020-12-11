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بريد رفح يغلق ابوابه امام المواطنين يومي الاحد والاثنين

  • فلسطين اليوم - رفح
  • 16:32 - 11 ديسمبر 2020
مكاتب البريد7 مكاتب البريد7
تقارير
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أعلن بريد رفح عن إغلاق أبوابه أمام خدمات المواطنين يومي الأحد والاثنين (13-14/ديسمبر، بسبب إصابة بعض الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح البريد، أنه بإمكان المواطنين تلقي الخدمات من المكاتب المجاورة لحين انتهاء أمر الإغلاق.

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