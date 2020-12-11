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خبراء يحددون أعراض جديدة للاصابة بكورونا عند الاطفال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:26 - 11 ديسمبر 2020
كورونا في الاطفال كورونا في الاطفال
تقارير
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حدد خبراء من كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك عددًا من الأعراض غير العادية التي يمكن أن تحدث عند الأطفال المصابين بـ كوفيد 19.

يلاحظ أن الأطفال غالبًا ما يحملون فيروس كورونا بشكل خفيف أو دون أعراض، ومع ذلك، تسبب العدوى التهاب بعض الأعضاء والأنسجة، مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد أو العيون، وفقًا لتقارير صحيفة "Express".

وقام العلماء بتحليل أعراض الأطفال المصابين بـ COVID-19 والمتلازمة الالتهابية التي تسببها، وخلصوا إلى أن 83% من المشاركين في الدراسة لديهم أصيبوا بتغيرات جلدية مخاطية مثل انتفاخ واحمرار العينين، واحمرار الخدين، وما يسمى بـ "لسان الفراولة".

إجمالاً، منذ بداية الوباء، تم اكتشاف أكثر من 69.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم، وأكثر من 1.5 مليون حالة وفاة.

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