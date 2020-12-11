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صحيفة تكشف الدول التي ستطبع علاقاتها مع اسرائيل قبل رحيل ترامب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:22 - 11 ديسمبر 2020
لا للتطبيع لا للتطبيع
تقارير
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كشفت صحيفة عبرية النقاب عن أسماء دول أخرى في طريقها لتوقيع اتفاق سلام مع بلادها في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الخميس، أن تقديرات "إسرائيلية" تشير إلى أن هناك دولا عربية وإسلامية في طريقها لتوقيع اتفاق مع تل أبيب، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن بين الدول العربية المرشحة لتوقيع السلام مع "إسرائيل"، بحسب الصحيفة العبرية، سلطنة عمان، وإندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، فضلا عن احتمالية وجود دول أفريقية أخرى ـ لم تسمها الصحيفة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، أمس الخميس، عن توصل المغرب و"إسرائيل" إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة "إسرائيل" خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت "إسرائيل" والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة... اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".

وكان وزير المخابرات "الإسرائيلي" إيلي كوهين قد كشف، في وقت سابق، أن السعودية وقطر والمغرب، من بين الدول التي من المقرر أن تقيم علاقات مع بلاده في إطار تقارب إقليمي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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