نهفات الغزّيين في أول أيام الاغلاق الشامل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات الساخرة والمضحكة في أول أيام الإغلاق الشامل في قطاع غزة، الذي يأتي في أعقاب تزايد أعداد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا.

ودخل قطاع غزة والضفة المحتلة ضمن قرار الاغلاق الشامل، منذ مساء أمس الخميس، وفقاً لما اعلنته الجهات الحكومية، ضمن جهودها في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب الاغلاق الكامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت العديد من المنشورات عبر "فيسبوك"، حيث تداول نشطاء التواصل صورا تتعلق بالحظر في غزة، وسط تفاعل كبير، إلى جانب المنشورات الفكاهية.

ونشر الصحفي هاني الشاعر عبر صورة تظهر فيها مجموعة من البط في احد الشوارع معلقا عليها: " طشة سعيدة للبط.. الشوارغ فارغة.

وكتب محمد ابراهيم عبر فيسبوك: "وديتي الشعب فين يا حكومة، 2 مليون فش ولا واحد منهم في الشارع".



أما حسونة سليم فنشر صورة مصممة لأحد شوارع غزة، يظهر فيها كائنات فضائية، وسط تعليقات ساخرة على الصورة.



فيما كتب الصحفي محمود الهمص عبر حسابه "فيسبوك": " الان اعتقال أحد الأشخاص لمحاولته تهريب صنية مفتول مع ورك حبش لدار نسايبه".























