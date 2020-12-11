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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مواطنون يعتدون على الاجهزة الامنية أثناء محاولتهم منع التجمهر في ظل الاغلاق الشامل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 13:37 - 11 ديسمبر 2020
عناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية عناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية
تقارير
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اعتدى مواطنون في مدينة الخليل، على الأجهزة الأمنية، أثناء محاولتهم فض اجتماع في ديوان آل الجعبري في مدينة الخليل، يرفضون الانصياع لأوامر الحكومة بالاغلاق الشامل في اطار التصدي لفيروس كورونا.

وكان حزب التحرير في مدينة الخليل، قد هاجم الحكومة على قرارها الاغلاق الشامل لبعض المحافظات في الضفة المصنفة حمراء.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد أطلق عناصر الأمن القنابل الغازية والرصاص الحي في الهواء لتفريق المواطنين، بعد ان تم اطلاق النار عليهم.

ووفقاً لشهود عيان، فقد استعان مواطنون بقوات الاحتلال الاسرائيلي لطرد عناصر الأمن الفلسطينية من المحافظة.

وأفاد مصدر أمني بأن قوة من الأجهزة الأمنية وصلت إلى الديوان لتفريق المجتمعين، وأطلقت قنابل الغاز على الشباب الذين هاجموا مركبات أجهزة الأمن الفلسطيني بالحجارة.

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