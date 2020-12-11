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"الجهاد" تعزي بوفاة اللواء طلعت مسلم أحد أبطال حرب أكتوبر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:02 - 11 ديسمبر 2020
طلعت مسلم طلعت مسلم
تقارير
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تقدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين التعازي من الشعب المصري الشقيق، وأحرار الأمة وتياراتها القومية والعروبية بوفاة أحد قادة الجيش المصري الأبطال في حرب أكتوبر اللواء طلعت مسلم.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، اليوم الجمعة، أن الراحل طلعت مسلم، ناصر الشعب الفلسطيني وساند القضية الفلسطينية وقضى حياته مدافعاً عن ثوابت الأمة وقضاياها، ممثلاً بذلك دور المثقف والمفكر الذي يؤدي دوره ورسالته في كل موقع وفي كل مرحلة ولا يزيغ عن الحق ولا يتخلى عن مبادئه.

كما قدمت الجهاد الاسلامي بالتعزية من أسرة الفقيد وعائلته الكريمة ولسائر أحرار الأمة العربية والإسلامية.

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