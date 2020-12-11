أهالي الداخل المحتل يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى

انطلقت قوافل المصلين بعد منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم من طمرة، وجلجولية في الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى المبارك، بمشاركة عشرات المواطنين لأداء صلاة الفجر والجمعة.

وقال الشاب مجد كبها أحد المشاركين في هذه القوافل: "نشد الرحال إلى المسجد الأقصى لننال أجر الرباط فيه وأجر صلاة الفجر فيه في جماعة".

وأضاف: "خرجنا في منتصف الليل وفي أجواء في غاية البرودة في سبيل إعمار المسجد الأقصى المبارك، وفي سبيل أن نكسب أجر الفجر والجمعة".

وجدد الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48 حملات المناصرة لمدينة القدس وللمسجد الأقصى من خلال إعادة تسيير قوافل الأقصى انطلاقاً من مدن الداخل قبل عدة أسابيع.

يذكر أن مشروع قوافل الأقصى تشرف عليه جمعية الأقصى لرعاية الوقف والمقدسات، لتمكين آلاف الفلسطينيين من قرى ومدن الداخل المحتل من زيارة المسجد الأقصى يوميا عبر حافلات تقلهم مجانا بمعدل مئة حافلة شهريا.

وتتوزع الحافلات على المناطق حسب الأيام بما يوفر زيارات يومية إلى المسجد في أوقات الصلاة المختلفة من الفجر حتى العشاء، وتتضمن القوافل الاعتكاف في أروقة الأقصى وخاصة في الجمعة؛ كأحد أشكال الوفاء له والدفاع عنه.

وتعود فكرة قوافل الأقصى إلى عدة سنوات؛ حيث عكفت الحركة الإسلامية خاصة وأهالي الداخل المحتل عموما على تسيير تلك القوافل في سبيل تعزيز الوجود العربي والإسلامي في مدينة القدس ومنع استفراد الاحتلال بها وإبطال محاولاته بالسيطرة على الحرم القدسي وجعله لقمة سائغة لدى المجموعات الاستيطانية.