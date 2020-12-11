الجهاد: التضحيات التي قدمتها "الشعبية" وسام شرف على صدر كل مناضل وحر

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التهنئة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ممثلة بأمينها العام القائد الأسير أحمد سعدات، وأعضاء مكتبها السياسي، ومن كافة قياداتها وكوادرها بمناسبة الذكرى الـ 53 لانطلاقتها، ومسيرتها التي تميزت بالعطاء والتضحية.

وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على دور الجبهة الشعبية وموقفها الوطني على مدى سنوات الصراع مع المحتل الصهيوني.

وقالت الحركة، إن انطلاقة الجبهة الشعبية جاءت قبل 53 عاما كرد شعبي على نكبة الفلسطينيين الثانية عام 1967، وضياع ما تبقى من أرض فلسطين المباركة، لتشكل مع باقي القوى الحية أملاٌ للشعب بالتحرير والعودة.

وأضافت، أن التضحيات التي قدمتها الجبهة الشعبية خلال مسيرتها الكفاحية والتي خضبتها بدماء شهدائها وعلى رأسهم دم القائد أبو علي مصطفى وأسر أمينها العام أحمد سعدات، سيبقى وسام شرف على صدر كل مناضل وحر من أحرار الشعب والأمة، إلى جانب من الشهداء والأسرى والجرحى.

وأوضحت الحركة أن الجبهة جسدت ذلك بالتمسك بمواقفها الوطنية المبدئية، مستمرة في مقاومتها للاحتلال الصهيوني، حريصة على الوحدة والشراكة في إدارة الصراع والمواجهة مع العدو الصهيوني.