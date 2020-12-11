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وفاة اللواء طلعت مسلم أحد قادة حرب أكتوبر

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 10:58 - 11 ديسمبر 2020
تقارير
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توفى مساء أمس الخميس، اللواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب تحرير سيناء 1973.

وأعلنت العائلة، وفاة اللواء طلعت مسلم أحد أبطال حرب أكتوبر، ومن المنتظر أن يحدد موعد الجنازة والعزاء اليوم.

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