وفاة اللواء طلعت مسلم أحد قادة حرب أكتوبر

توفى مساء أمس الخميس، اللواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب تحرير سيناء 1973.
وأعلنت العائلة، وفاة اللواء طلعت مسلم أحد أبطال حرب أكتوبر، ومن المنتظر أن يحدد موعد الجنازة والعزاء اليوم.
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