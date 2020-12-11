"إسرائيل" تسجّل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، إصابة 1865 بفيروس كورونا، إثر إجراء 70,960 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.7%.

وأضافت الوزارة أنه يرقد في المستشفيات، اليوم، 320 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 108 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما حصيلة الوفيات 2963 منذ بداية الجائحة.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة 352,860، ولا يزال بينهم 16,198 مريضا نشطا.

وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، صباح اليوم، إن توصية اللجنة الاستشارية للقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالمصادقة على تطعيم شركة "فايزر"، الليلة الماضية، هي بشرى كبيرة للمواطنين في إسرائيل. "وقد أوعزت للمسؤولين في وزارتي بفحصه وتقديم توصيات خلال الأيام القريبة. وفي هذه الأثناء، تواصل وزارة الصحة التقدم والاستعداد لحملة تطعيمات واسعة النطاق وستبدأ خلال الشهر الجاري".

وتراجعت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس، عن فرض الإغلاق الليلي خلال عيد الأنوار اليهودي، الذي يبدأ اليوم، والأعياد المسيحية في وقت لاحق من الشهر الجاري. وجاء ذلك في أعقاب طلب رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، الذي اقترح فرض "لجم مشدد" بدلا من الإغلاق الليلي، في حال بلغت حصيلة المصابين اليومية 2500 أو ارتفاع معامل انتشار الفيروس إلى 1.3.

وتقرر التراجع عن الإغلاق الليلي في أعقاب مشاورات بين غانتس ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين.

وكانت وزارة الصحة طالبت بفرض الإغلاق الليلي بدءا من مساء أمس، عشية عيد الأنوار، وبحيث يحظر على شخص التواجد في منزل شخص آخر بين الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى منتصف الليل. وشمل الاقتراح فرض غرامة بمبلغ 500 شيكل على كل من يخالف ذلك. كما اقتُرح إغلاق المحال التجارية خلال ساعات المساء.

وعارض وزير المالية، يسرائيل كاتس، الاقتراح وقال إنه "يعني مسا شديدا سيلحق بعشرات آلاف أصحاب المصالح وبمئات آلاف العاملين الذين سيعودون إلى دائرة البطالة".

ويعني فرض "لجم مشدد" أن يتم إغلاق أماكن العمل التي تستقبل الجمهور، ومنع تواجد أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق وأكثر من 20 شخصا في مكان مفتوح. كذلك يتم إغلاق المؤسسات التعليمية في البلدات الحمراء والبرتقالية، وأن يكون عدد ركاب المواصلات العامة نصف سعتها.