ويحمان: الشعب المغربي بكل قواه ضد التطبيع ويعد القضية الفلسطينية قضية وطنية

قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، إن الشعب المغربي بكل قواه الحية ضد التطبيع، مؤكدا أن الشعب يعد القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة.

وأضاف ويحمان في تصريح لقناة الميادين، أن "اعتراف الإمارات بمغربية الصحراء كان طعمًا لم نتلقفه"، مشيرًا إلى أن "الإمارات بالنسبة لنا وكيل حصري للكيان الصهيوني".

وتابع: "حتى الآن بالنسبة لنا الجانب الرسمي لا يزال يتناغم مع نبض الشارع المغربي. وما لم يصدر شيء رسمي فنحن نعتقد بما يقوله رئيس الحكومة الذي ينطق باسم القرار الرسمي".

وأشار ويحمان، إلى أنه "نبهنا من أن المستهدف ليس المغرب وحده في وحدته الترابية وإنما المستهدف هو المنطقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، موافقة المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إنجاز تاريخي آخر، فقد اتفق اثنان من أكبر أصدقائنا (إسرائيل) والمغرب على علاقات دبلوماسية كاملة".

وأكد الرئيس الأمريكي اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، قائلًا: إن "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777 ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية".

وتعد مغرب رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع أو توافق على التطبيع مع (إسرائيل) في عام 2020؛ بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وإعلان السودان في 23 أكتوبر/تشرين الأول الموافقة على التطبيع.

وأعلن العاهل المغربي محمد السادس، أمس، استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال "في أقرب الآجال".

وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي المغربي.

وأخبر ملك المغرب، ترامب بأن بلاده تعتزم "استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال"، لكنه لم يحدد وقتا.