إغلاق شامل على قطاع غزة ضمن خطة مواجهة "كورونا"

دخل قطاع غزة ضمن قرار الاغلاق الشامل في قطاع غزة، منذ مساء أمس الخميس، وفقاً لما اعلنته الجهات الحكومية في القطاع، ضمن جهودها في مواجهة فيروس كورونا.

وبدأ حظر التجول، من الساعة 6:30 مساءً أمس الخميس، وحتى الساعة السابعة صباح الأحد القادم.

ورصدت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية خلو الشوارع في مختلف محافظات غزة من المواطنين عند الساعة 6:30 من مساء أمس، حيث توقفت عجلة الحياة بشكل كامل، بعد ساعات من اكتظاظ الشوارع بالمواطنين الذين تهافتوا منذ ساعات الصباح الباكر الى الأسواق لشراء ما يلزمهم من مواد تموينية.

و اعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بما يشمل الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقالت الداخلية: "تقرر فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتبارا من 11 ديسمبر (كانون الأول)، وحتى نهاية الشهر الجاري".

وأضاف أيضا أنه "تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال، بشكل كامل اعتبار من السبت المقبل باستثناء طلبة الثانوية العامة ودور الحضانة".

كما تقرر "فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00 (بالتوقيت المحلي)، اعتباراً من يوم السبت 5 ديسمبر، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً".