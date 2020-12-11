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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الجمعة 11/12/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:10 - 11 ديسمبر 2020
تقارير
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ترفق إليكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيقل لليوم الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي:

الدولار الامريكي = 3.25

الدينار الاردني = 4.58

اليورو الاوروبي = 3.95

الجنيه المصري =0.21

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