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وكالة الادوية الاوروبية: البيانات التي قدمتها فايزر و موديرنا قوية للغاية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:05 - 11 ديسمبر 2020
فايزر تحدد موعد توزيع لقاح كورونا (كوفيد-19).JPG فايزر تحدد موعد توزيع لقاح كورونا (كوفيد-19).JPG
تقارير
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وصفت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، البيانات التي قدمتها شركتا فايزر وموديرنا بشأن لقاحيهما المضاد لفيروس كورونا بـ"القوية للغاية".

وقالت إيمير كوك، المديرة التنفيذية للوكالة: "لدينا مجموعة بيانات لأكثر من 30 ألف شخص جرت متابعتهم خلال التجارب السريرية. يتيح ذلك لنا مجموعة بيانات قوية للغاية لاتخاذ قرار سواء بشأن سلامة اللقاح أو فعاليته".

ومن المنتظر أن تستكمل الوكالة مراجعاتها بحلول 29 ديسمبر/كانون الأول للقاح شركة فايزر/بيونتك، وبحلول 12 يناير/كانون الثاني للقاح شركة موديرنا "على أبعد تقدير".

وأضافت كوك، في اجتماع لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، أن محللي وكالة الأدوية الأوروبية فحصوا أيضا البيانات في مواجهة المعلومات الجديدة التي ظهرت في بريطانيا الأربعاء، عندما أُصيب شخصان بالحساسية المفرطة وآخر برد فعل تحسسي محتمل بعد بدء التطعيم بلقاح فايزر/بيونتك.

وتابعت أنها تتوقع لشركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" أن تقدما خلال الربع الأول من العام المقبل طلبيهما للحصول على تصريح بتسويق لقاح كل منهما المرشح للوقاية من "كوفيد-19".

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