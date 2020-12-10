"مصر" تستلم لقاح كورونا وتكشف عن الفئات التي ستتلقاه

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن استقبال 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، كشحنة أولى بعدما أجريت تجاربه على 3 ألاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين.

وأكدت المصادر أنه سيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية والأطقم الطبية باللقاح على الفور.

وأوضحت المصادر أن شحنة اللقاح سوف تصل مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من الإمارات في تمام التاسعة مساء، للبدء في تطعيم المصريين.

وقال مصدر لوسائل إعلام محلية إن "من أهم الخصائص هي إمكانية استيراد اللقاح وحفظه في درجة حرارة ما بين سالب 2 و8 درجة مئوية وهذه الخاصية متوافرة في مصر، بعكس لقاح فايزر وموديرنا اللذين يحتاجوا لدرجة حرارة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية، وسالب 20 درجة مئوية وهذه التكنولوجيا غير متوافرة في كثير من دول العالم".

وأشار المصدر إلى أن "تكنولوجيا اللقاح الصيني تعتمد على الحقن بجرعات بفيروس ضعيف أو ميت، تعمل على تحفيز الأجسام المضادة بالجسم ضد الفيروس لمقاومته وتكوين أجسام مضادة، وهذا الفيروس الضعيف لا يشكل أي خطورة على من يحقن به".

وأكد أن "اللقاح الصيني يعطى منه جرعتين لكل شخص بينهما 21 يوما، ويحقن به جميع المواطنين باستثناء من لديه موانع طبية مثل الذين لديهم حساسية من اللقاح".