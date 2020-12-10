غضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي رفضا للتطبيع المغربي الاسرائيلي

اثار اعلان اتفاق التطبيع بين المغرب و الاحتلال برعاية امريكية اليوم الخميس ردود فعل غاضبة، لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

و اطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات عدة منددة باتفاق التطبيع مع الاحتلال، حيث رصدت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ردود افعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسوم: #التطبيع_خيانة و *#مغاربة_ضد_التطبيعوهم الان يتصدران *الترند المغربيوبعض الدول العربية.

و كانت وزارة الخارجية المغربية، اعادت مساء اليوم الخميس، نشر التغريدات التي أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة المملكة على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.









































