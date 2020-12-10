الامارات تعلّق على تطبيع المغرب مع "إسرائيل"

أشاد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإعلان عن توصل المغرب و"إسرائيل" إلى اتفاق تطبيع العلاقات بوساطة أمريكية.

واعرب ولي عهد أبوظبي، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر"، ترحيبه بقرار المغرب استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية.

ووصف بن زايد هذا القرار بأنه "خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".

وتعتبر المغرب الدولة العربية الرابعة منذ أغسطس الماضي، (بعد الإمارات والبحرين والسودان)، توافق بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.