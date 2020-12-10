هذه الاطعمة تساعدك على الشفاء اسرع من نزلات البرد و الانفلونزا

يساعد اتباع نظام غذائي سليم يحتوي على الأطعمة الصحيحة في تعزيز نظام المناعة، و الوقاية من نزلات البرد و الانفلونزا، و خصوصاً أنه حتى الآن لا يوجد أي علاجات دائمة لها.

بعض الأطعمة تحتوي على عناصر مهمة يمكن اضافتها للنظام الغذائي لتقوية جهاز المناعة لجسم الانسان، و معالجة اعراض الانفلونزا، و الشفاء بشكل اسرع.

و من الأطعمة التي يمكن اضافتها للنظام الغذائي للانسان المصاب بنزلات البرد او الانفلونزا:

الثوم

يعتبر الثوم احد الخيارات الرائعة في تقوية المناعة و علاج عدوى الانفلونزا، لا سيما أن له خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات.

الزنجبيل

حتى اليوم ، تخبرنا معظم أمهاتنا أو جداتنا بتناول كوب من شاي الزنجبيل عندما نعاني من التهاب الحلق أو نزلات البرد، كما وتجدر الإشارة إلى أن الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وعلى بعض الخصائص التي تساعد على تهدئة الحلق.

الشوربة

تجدر الإشارة إلى أن الحساء و الشوربات لا تعززان الشهية الصحية فحسب، بل وتساعد أيضاً على ترطيب الجسم لأنها مليئة بالمعادن المغذية، كما وتمتلئ الشوربات بالعديد من العناصر الغذائية لأنها تحتوي على الخضار أو الدجاج، ويمكن تناولها بسهولة أكبر عندما يشعر المرء بالمرض.

الليمون

يعد الليمون مصدراً رائعاً وغنياً بفيتامين C، والذي من المعروف أنه يعزز الشفاء من نزلات البرد و الإنفلونزا.

وأظهرت الأبحاث أن فيتامين C يفيد في تعزيز يعزز المناعة للحد من شدة أعراض الأنفلونزا، ويمكن أن يساعد في منع الجفاف، والذي يمكن أن يحدث بسبب التعرق وسيلان الأنف التي تعتبر من الأعراض النموذجية لنزلات البرد.

الفلفل الحار

إن الأعراض الأكثر شيوعاً والمرتبطة بالإنفلونزا الموسمية هي آلام الجسم واحتقان الأنف وسيلان الأنف أو العطس.

وقال العديد من الخبراء أن الفلفل الحار أو الفلفل الأحمر أو الفلفل الأسمر يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض سيلان الأنف وآلام الجسم. العسل

العسل، الذي يعتبر العلاج المنزلي القديم الأكثر شهرة على الإطلاق، أصبح معترفاً به حديثا من قبل الباحثين لفعاليته في إدارة الإنفلونزا، وذلك بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات، حيث أنه يساعد في تخفيف السعال وأعراض البرد الشائعة الأخرى.

الكركم

يعتقد الباحثون أن هذه التوابل الشعبية الموجودة في معظم المطابخ حول العالم باختلاف الثقافات لها خصائص مضادة للالتهابات وتعزز التعافي بشكل أسرع من نزلات البرد والإنفلونزا.

وتشير دراسة نشرت في مجلة علم المناعة السريرية إلى أن الكركم يحتوي على مركب يعرف باسم الكركمين.

وإلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات، يعتبر الكركمين أيضاً عامل تعديل مناعي قوي يعزز المناعة لمكافحة الالتهابات.