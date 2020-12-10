السيسي يثمن إعلان المغرب وإسرائيل تطبيع العلاقات

ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر تغريدة على تويتر إعلان المغرب وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما.

وقال الرئيس المصري في تغريدة على "تويتر" مساء الخميس، إنها خطوة مهمة بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب و"إسرائيل" اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وقال ترامب إنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.