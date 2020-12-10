مصادر لـ "فلسطين اليوم" : فتح معبر في كلا الاتجاهين الاسبوع المقبل

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين الفلسطينيين الاسبوع القادم.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لفلسطين اليوم أن السلطات المصرية قررت فتح المعبر لثلاثة أيام في الاتجاهين.

وتوقعت المصادر أن يكون هناك تسهيلات خلال الاشهر القادمة أمام حركة المسافرين عبر معبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد أمام الفلسطينيين للسفر حول العالم نتيجة الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وكانت حركة حماس ناقشت يوم أمس مع الوفد الأمني المصري اربعة ملفات فلسطينية من بينها تسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح .

بينما أكدت السفارة الفلسطينية في القاهرة في وقت سابق أن معبر رفح سيعمل بانتظام أمام حركة

ومنذ بدء أزمة جائحة، كورونا في مارس/ آذار الماضي، قررت السلطات المصرية، بالتوافق مع حركة حماس، إغلاق المعبر.

وتفتح السلطات المصرية، المعبر، بين الفينة والأخرى، لمرور الحالات الإنسانية.